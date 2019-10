Domani Forum ANSA con governatore Cirio

(ANSA) - TORINO, 8 OTT - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, incontra domani, mercoledì 9 ottobre, i giornalisti dell'ANSA in un forum nella sede centrale di Roma. A partire dalle 14.45 il governatore sarà intervistato dal direttore dell'ANSA Luigi Contu e dai giornalisti sui temi dell'attualità politica regionale e nazionale, dall'autonomia alle grandi opere, dalle prospettive politiche in Piemonte e nel Paese ai principali temi d'attualità.

Il forum sarà seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook di ANSA e su Ansa.it.