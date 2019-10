Coltiva marijuana, arrestata famiglia

(ANSA) - TORINO, 8 OTT - Un'intera famiglia che coltivava marijuana in casa è stata arrestata dai carabinieri di Pont Canavese nel paese: sono la 53enne M.R.V. e i due figli A.T.V.

di 24 anni e M.M. di 22, tutti disoccupati, I militari di Pont nella loro una piccola abitazione indipendente hanno scoperto al una vera e propria coltivazione di droga con filari artigianalmente predisposti in tutte le camere, dove la sostanza veniva adagiata per agevolare la fase di essicazione.

Sequestrati complessivamente 5,75 chili di marijuana.

I tre sono stati collocati ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.