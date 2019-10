Piemonte leader nella gioielleria

(ANSA) - TORINO, 2 OTT - Nel comparto gioielleria/bigiotteria il Piemonte è la prima regione italiana. Il settore è in crescita, conta 1.193 aziende, 6191 addetti, ed esporta il 13,7% del fatturato. Diminuiscono però le imprese complessive (29 in meno nel primo semestre 2019), non tanto per la crisi quanto per difficoltà nel ricambio generazionale. E' quanto emerge dal IV Rapporto annuale di settore di Cna, presentato a due giorni dall'apertura del salone Euromineralexpo a Torino.

Nei primi sei mesi del 2019 rispetto allo stesso periodo del 2018, in Piemonte la crescita dell'export di gioielli, bigiotteria, articoli connessi e pietre preziose è stata di circa 140 milioni in più, raggiungendo il valore di 1 miliardo e 158 milioni di euro. Il secondo semestre potrebbe ridimensionare il dato, ma resta confermato il segno positivo, rispetto a un export piemontese che nello stesso periodo registra nella globalità una flessione del 2,5%.