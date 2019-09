Golf, ProAm Speranza per lotta ai tumori

(ANSA) - TORINO, 25 SET - La ProAm per la Speranza The green is pink, gara di golf a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, tagliato il traguardo delle 20 edizioni e, per il secondo anno consecutivo, si veste di rosa, aprendo le iniziative della campagna Life is pink dedicata alla lotta contro i tumori femminili che durerà per tutto il mese di ottobre. I fondi raccolti durante questo periodo finanzieranno gli screening gratuiti all'Istituto di Candiolo per prevenire e combattere il tumore alla mammella.

Alla ProAm, nella cornice del Royal Park I Roveri, hanno partecipato 18 squadre, in rappresentanza delle aziende che hanno aderito all'iniziativa. Raccolti 130 mila euro. "Siamo grati a quanti ci sono sempre stati vicino e che in questi 20 anni ci hanno consentito di dare sostegno all'Istituto di Candiolo, per dotarlo delle più moderne attrezzature per la ricerca e la cura del cancro", commenta Allegra Agnelli, presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e del Royal Park I Roveri.