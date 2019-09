Benzinaio ferito in tentativo rapina

(ANSA) - ALESSANDRIA, 24 SET - Un benzinaio è stato ferito a una gamba da un colpo di arma da fuoco a Basaluzzo, nell'Alessandrino, in un tentativo di rapina. E' accaduto questa mattina lungo la provinciale Novi-Ovada, alla periferia del paese.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, il benzinaio avrebbe reagito e il bandito, prima di fuggire, ha fatto fuoco. Subito soccorso dal 118, l'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Novi Ligure. Non sarebbe in pericolo di vita. Non è chiaro se il malvivente sia riuscito a portare via l'incasso.