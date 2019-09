Un astigiano su tre non paga l'autobus

(ANSA) - ASTI, 23 SET - Un astigiano su tre non ha pagato il biglietto quando ha preso l'autobus nel 2016 e nel 2017. Lo dice un'analisi della Casa del Consumatore del Piemonte. "In base alle persone trasportate - spiega il presidente dell'associazione Stefano Santin - ben 64.948 persone non hanno pagato il biglietto, pari al 34,6 % rispetto a chi ha pagato, mentre nel 2017 i non paganti sul totale dei trasportati sono stati 56.207 pari al 31,4% di chi ha pagato il biglietto".

All'Ufficio studi dell'associazione affermano che i controlli sono troppo pochi.

"Non si può pensare - aggiunte Santin - di aumentare le tariffe del trasporto pubblico, come si è fatto, senza affrontare con incisività il fenomeno di chi non paga: è un problema di giustizia sociale e chi amministra non può esimersi dall'affrontarlo".