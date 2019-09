Grattacielo Torino il più sostenibile

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Il Grattacielo Intesa Sanpaolo è campione di sostenibilità ambientale. Il Centro direzionale della Banca a Torino è l'unico in Europa ad aver ottenuto la certificazione Leed Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design) sia nella categoria "nuove costruzioni" sia nella categoria "gestione sostenibile dell'edificio". Lo spiega l'istituto in una nota. Il Green Building Council, l'organo internazionale più autorevole per l'eco-valutazione degli edifici, ha assegnato al grattacielo il secondo riconoscimento per la continuità data alle soluzioni e alle buone pratiche adottate nella costruzione. La torre progettata dalla Renzo Piano Building Workshop ha ottenuto 85 punti, superando la soglia per raggiungere il livello più prestigioso.

Questo grazie alle efficaci azioni intraprese per efficienza energetica, consumo sostenibile di acqua, gestione dei materiali e delle risorse, abitudini dei dipendenti negli spostamenti casa-lavoro e condizioni ambientali indoor, come illuminazione e qualità dell'aria.