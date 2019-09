Djebbari,su Tav garanzie rapidità lavori

(ANSA) - LA PRAZ (FRANCIA) 23 SET - "Sono molto lieto della posizione del governo italiano" sulla Tav. Così il ministro dei Trasporti francese Jean-Baptiste Djebbari. "Ho incontrato la ministra De Micheli a Bruxelles venerdì scorso e ha dichiarato che d'ora in avanti i lavori procederanno in maniera rapida", aggiunge a margine della cerimonia per la conclusione dei primi 9 km del tunnel di base della Torino-Lione a La Pranz, in Francia.

"Evito di pensare al posto del governo italiano e non conosco le questioni italiane. Vi ho detto che venerdì scorso ho incontrato il mio omologo Paola De Micheli: con l'Italia c'è una perfetta intesa, non credo che l'impegno sia stato smentito oggi", aggiunge a proposito dell'assenza del governo italiano alla cerimonia. "In sala oggi (dove si è svolta la presentazione del cantiere, ndr) c'era una delegazione di parlamentari italiani", fa ancora notare il ministro Djebbari.