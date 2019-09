Samp:Di Francesco,3 punti per cominciare

(ANSA) - GENOVA, 22 SET - "Questa vittoria fa bene a tutti, dobbiamo considerare che è un punto di partenza non di arrivo".

Così Eusebio Di Francesco ha commentato la prima vittoria stagionale della Sampdori in campionato. "Dopo alcune prestazioni non confortanti, mi è piaciuto il grande equilibrio e la continuità avuta - ha spiegato -. Nel primo tempo dovevamo essere più precisi, perché abbiamo fatto troppi errori tecnici.

Ma la squadra ha mostrato senso di aggressività ed equilibrio quando ha difeso". Nonostante la sconfitta Walter Mazzarri è soddisfatto della prestazione del Toro. "All'inizio siamo partiti contratti e la Sampdoria ci ha messo in apprensione, poi però abbiamo fatto la partita, giocando bene". A non soddisfare Mazzarri, invece, l'interpretazione degli arbitri in merito al gol segnato da Gabbiadini. "L'abbiamo rivista con il nostro match analyst e si vede che, quando Lyanco prova a rilanciare il pallone, viene colpita la punta del suo piede ed è per quello che viene sbilanciato e cade lasciando il pallone".