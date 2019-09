Iconica, 5.000 visitatori in 4 giorni

(ANSA) - TORINO, 22 SET - L'esposizione Iconica 2019 'Atelier. Torino Artefice di eleganza' ha chiuso oggi, dopo 4 giorni, con un bilancio più che lusinghiero: circa 5 mila ingressi, affermandosi come uno degli appuntamenti più graditi del weekend.

Davanti a Palazzo Chiablese, dove la mostra era raccolta in 8 sale, si sono formate a tratti lunghe code di visitatori in attesa.

Visto il successo di pubblico, gli organizzatori stanno valutando di proporre al più presto una seconda edizione della mostra.