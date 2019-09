Buffon titolare nella Juve, torna in A

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Inizia contro il Verona, la stessa squadra che aveva affrontato nel giorno dell'addio alla Juventus, la seconda vita in bianconero di Gianluigi Buffon. Il portiere torna oggi in campo dopo la parentesi al Paris Saint-Germain della scorsa stagione. E sale a 902 presenze, agganciando Maldini al primo posto fra gli italiani presenti coi club. Esordio in campionato con la maglia bianconera anche per Demiral e Ramsey, mentre nel tridente d'attacco c'è Dybala tra i titolari.