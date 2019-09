Tumori seno,premio a Città Salute Torino

(ANSA) - TORINO, 20 SET - La Chirurgia Plastica e Ricostruttiva ospedaliera della Città della Salute di Torino vince il primo Premio mondiale 'Miglior articolo europeo' dalla Società americana di Chirurgia plastica per aver sperimentato - per la prima volta - la terapia a pressione negativa nella chirurgia dei tumori del seno. La tecnica riduce le complicanze e migliora la qualità di vita delle pazienti.

Il riconoscimento sarà consegnato nei prossimi giorni a San Diego, durante il Congresso nazionale della Società americana di Chirurgia Plastica. La terapia, già usata a livello internazionale, non era mai stata applicata nella chirurgia dei tumori del seno. Da qui l'idea di disegnare un nuovo protocollo di studio insieme al dottor Pietro Maria Ferrando.

Dopo quattro anni, i risultati del protocollo sono stati pubblicati sulla più nota rivista scientifica internazionale di Chirurgia Plastica. Una conferma del ruolo innovativo della Città della Salute di Torino nella ricerca e nella cura delle patologie oncologiche.