Riapre lo Studio-Museo Casorati

(ANSA) - TORINO, 20 SET - Riapre al pubblico, sabato prossimo, 28 settembre, lo Studio-Museo Casorati con cinque mostre. Si terranno in contemporanea in quattro spazi dedicati all'arte che daranno a Pavarolo la connotazione di borgo d'arte e vivace polo culturale: lo Studio Museo Felice Casorati con le mostre Ritraggo di Gosia Turzeniecka e Tempi piegati di Julie Polidoro; la Project Room, con Black girl in Shangai di Sabine Delafon: l'Ex Emporio con In memory di Hiba Schahbaz; il muro di "INfront of" con altre opere di Gosia Turzeniecka e Julie Polidoro.

Le mostre, che pongono al centro l'arte contemporanea, tutte a ingresso gratuito, saranno visitabili sino al 10 novembre.