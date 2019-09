Club Investitori investe su Genomsys

(ANSA) - TORINO, 20 SET - Il Club degli Investitori mette a segno il suo più̀grande investimento, 2 milioni di franchi svizzeri, e partecipa all'aumento di capitale da 9,3 milioni di franchi svizzeri (8,5 milioni di euro) di GenomSys, startup svizzera che rivoluziona la gestione dei dati di genomica e apre nuove prospettive in medicina per cure personalizzate basate sull'analisi del Dna. Il successo dell'aumento di capitale è stato trainato dal rapido sviluppo delle soluzioni di GenomSys per la genomica e la medicina di precisione.

GenomSys "porteràuna drastica riduzione delle dimensioni dei file genomici, un trasferimento di informazioni più̀rapido e un'analisi dei dati più efficiente e sicura", afferma Claudio Alberti, fondatore di GenomSys con Marco Mattavelli. "L'ingresso nel round di investimento di GenomSys, segna un punto di svolta per Il Club degli Investitori. Dal Piemonte abbiamo allargato lo sguardo. Questa startup rivoluzioneràil mondo della Sanita", spiega Giancarlo Rocchietti, presidente del Club.