Alstom cerca talenti con business game

(ANSA) - TORINO, 20 SET - Al via la prima edizione di "Apply, Play, Move", un modo innovativo, attraverso un business game, per attrarre i migliori laureandi e neolaureati di Ingegneria, Matematica, Statistica, Fisica e Informatica lanciato da Alstom Italia, che si concluderà con la selezione di otto talenti da inserire in azienda. La scadenza è prevista per il 12 ottobre.

Il business game consiste nell'affrontare le prove, che saranno messe online nel sito dedicato, durante le settimane in cui sarà attivo il concorso. I migliori saranno invitati a un evento presso una delle sedi Alstom per un Recruiting Day innovativo. I candidati selezionati verranno inseriti a tempo indeterminato in alcuni settori chiave di Alstom: Segnalamento, Sistemi e Infrastrutture e Services. Sarà loro offerto un percorso di formazione di 2 anni con 'job rotation' nei principali business di Alstom. "Abbiamo voluto sperimentare un sistema di selezione innovativo" spiega Marco De Rosa, direttore risorse umane Italia e Svizzera.