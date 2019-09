Ultrà Juve: Tommasi, iniziato a capire

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi, è ''soddisfatto'' dell'operazione ''last Banner'' che ha portato all'arresto di 12 capi ultras della Juventus per associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. ''C'è la speranza - spiega Tommasi, a margine della presentazione delle figurine Adrenalyn di Panini - si sia iniziato a capire da che parte si sta. Purtroppo quando si vedono dei settori degli stadi che non si possono occupare, credo che sia abbastanza grave perché lo stadio deve essere per tutti e di tutti e non luogo esclusivo''.