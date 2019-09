Slow Food, stop collaborazione Lurisia

(ANSA) - TORINO, 18 SET - Slow Food conclude, con l'edizione 2019 di Cheese al via nel fine settimana, la collaborazione con Lurisia, l'azienda di acque minerali di cui questa sera Coca Cola ha annunciato l'acquisizione. Lo rende noto la stessa associazione fondata da Carlin Petrini. "Apprendiamo dagli organi di stampa - afferma Slow Food all'ANSA - del passaggio di proprietà di Lurisia Spa al gruppo Coca Cola. Lurisia ha sostenuto l'attività di Slow Food a partire dal 2007, principalmente in veste di partner dei grandi eventi: Cheese, Slow Fish e Salone del Gusto. Con l'edizione 2019 di Cheese si conclude la collaborazione, che non verrà rinnovata".