(ANSA) - TORINO, 18 SET - L'impresa cooperativa torinese Etica nel sole compie dieci anni. Per festeggiare organizzerà, venerdì 20 settembre alle 18, un evento culturale, al Sermig, con testimonianze e uno spettacolo teatrale sui temi ambientali.

La cooperativa è stata creata a Torino da un gruppo di giovani per occuparsi di progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici. Nel tempo ha dato vita ad altri servizi rivolti agli imprenditori e alle comunità locali, tra i quali la coibentazione degli edifici e i sistemi di riscaldamento ad alta efficienza. Oggi sono tredici i soci della cooperativa e una ventina i dipendenti "Siamo diventati anche medici in prima linea" spiega Davide Curci, presidente di Etica nel sole. "Infatti tra le nostre attività ci sono il monitoraggio e controllo a distanza di 120 impianti dislocati nel Nord e Centro Italia. In caso di urgenza garantiamo un pronto intervento entro le 24 ore. Al centro della nostra attività ci sono la passione per l'ambiente e per la promozione dell'energia pulita".