Auto, aumentano acquisti on line

(ANSA) - TORINO, 18 SET - Aumentano gli acquisti online di auto, non soltanto da parte di millennial ma anche di over 60.

Si sceglie questo canale perché consente di trovare il prezzo migliore con sconti fino al 40%. Lo rileva l'osservatorio di MiaCar, primo operatore in Italia ad applicare gli standard dell'e-commerce al mondo delle auto nuove e km0. Fondatore e amministratore Lorenzo Sistino, oltre 25 anni in Fiat e poi Fca.

Con lui lavorano giovani del mondo digitale e Synesthesia, società specializzata in e-commerce.

I modelli sono presentati nello stesso modo, con dotazioni e optional, prezzo chiaramente indicato con il risparmio sul listino. Scelta la vettura, la si può prenotare con un piccolo anticipo con la carta di credito: si ritirerà presso il concessionario o si potrà chiedere la consegna a domicilio.

"L'auto più cercata? La Fiat Tipo. La più venduta la Panda. Il cliente più lontano ha ordinato da Chicago una Panda chiedendo che fosse recapitata alla sorella ad Agrigento per il compleanno", racconta Sistino.