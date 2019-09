Menzione speciale a saggi Figli Virtuali

(ANSA) - TORINO, 14 SET - Ancora un successo, dopo quello di pubblico e critica, per 'Figli virtuali. Percorso educativo alla tutela e alla complicità nella famiglia digitale'. Il saggio di Annalisa D'Errico e Michele Zizza, giornalisti ed esperti di comunicazione digitale, riceve oggi la Menzione speciale della Giuria scientifica (sezione di saggistica) del Premio nazionale Mariateresa Di Lascia.

"E' un grande onore ricevere un riconoscimento di questa levatura", commentano gli autori del volume. Pubblicato da Edizioni Centro Studi Erickson, affronta un tema di grande attualità come quello del rapporto con l'ambito digitale nella sfera familiare avvalendosi della collaborazione di professionisti di livello.

All'interno anche un Glossario per orientarsi in questo mondo e i dieci 'social-comandamenti', le tavole che un immaginario Mosè 4.0 propone nell'era moderna declinandole in ambito digitale. Perché l'utilizzo errato di cellulari, tablet o pc può compromettere lo sviluppo della personalità.