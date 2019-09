Gara di biscotti per raccolta fondi

(ANSA) - TORINO, 14 SET - Una gara di biscotti per aiutare i neonati ospedalizzati e offrire supporto alle famiglie. E' l'iniziativa della Palestra del Cibo con l'associazione Le Coccole di Mamma Irene in programma domenica 22 settembre nella sede di corso Regina Margherita 151. L'obiettivo è raccogliere i fondi per donare un respiratore ai bambini del reparto di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale Maria Vittoria.

L'Associazione Le Coccole di Mamma Irene nasce in ricordo di Irene Settanta che, in seguito a un'emorragia cerebrale, non è riuscita a gioire della nascita della sua bimba, sopravvissuta nonostante il parto prematuro. L'iniziativa è del papà e della zia della piccola.

La gara è gratuita e aperta a tutti. I biscotti verranno assaggiati da una giuria presieduta dallo Chef Sergio Maria Teutonico, titolare della Palestra. Al vincitore verrà offerta una lezione gratuita per due, presso la scuola di cucina. La ricetta vincitrice sarà replicata dallo Chef come video ricetta sui canali social della Palestra.