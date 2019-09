Croce Bianca, 100 anni con corsa barelle

(ANSA) - ACQUI TERME (ALESSANDRIA), 14 SET - Una corsa di 100 metri portando le barelle per celebrare i 100 anni della fondazione. A 'lanciare la sfida' alle Consorelle Anpas è la Croce Bianca, che ha organizzati la originale competizione domani dalle 14.30.

La corsa con le barelle fa parte di un ampio programma di iniziative per celebrare il centenario, aperte la settimana scorsa con l'inaugurazione del Museo Storico nella sede di piazza Don Dolermo e la presentazione del libro 'Cent'anni di Croce Bianca', a cura di Monica Benzi e Daniela Diaz.

Con 76 volontari e 8 dipendenti, la Croce Bianca svolge ogni anno oltre 3mila servizi di emergenza sanitaria, trasporti ordinari di tipo socio-sanitario e assistenza a eventi e manifestazioni con una percorrenza superiore ai 143mila chilometri. Il parco automezzi è composto da 4 ambulanze e 2 mezzi attrezzati per il trasporto dei disabili.