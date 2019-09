Arrestato No Tav Abbà, sconterà 1 anno

(ANSA) - TORINO, 14 SET - E' stato arrestato Luca Abbà, noto attivista No Tav che nel 2012, durante una protesta al cantiere di Chiomonte dell'alta velocità ferroviaria, si era arrampicato su un traliccio dell'alta tensione per protestare contro gli espropri in Valle di Susa ed era rimasto folgorato. I carabinieri della stazione di Chiomonte gli hanno notificato l'ordine di esecuzione di una condanna. Accusato di resistenza a pubblico ufficiale per un episodio accaduto a Torino nel 2009, deve scontare un residuo pena di un anno in regime di semilibertà.