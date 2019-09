Torna a Chivasso festa dei Nocciolini

(ANSA) - TORINO, 12 SET - E' in programma da venerdì 20 a domenica 22 settembre la Festa dei Nocciolini, i piccoli dolci a base di meringa e nocciole piemontesi, nati a Chivasso a metà dell'800 e noti in tutto il mondo. L'evento, alla 23esima edizione, si sviluppa nel centro storico di Chivasso, con eventi gastronomici, culturali e artistici. Ci saranno un'area street food e la mostra mercato delle eccellenze gastronomiche piemontesi. I nocciolini saranno investiti della Deco, denominazione comunale di origine, titolo concesso dal territorio a un suo prodotto significativo.

L'Ascom Confcommercio assegnerà il riconoscimento "Nocciolino d'Oro", destinato a persone ritenute meritevoli per il loro legame al territorio. Testimonial della Festa sarà il giornalista e critico gastronomico Paolo Massobrio.

L'evento, organizzato da Ascom Chivasso, si svolge con il patrocinio e il supporto dell'amministrazione comunale e in collaborazione con Camera di commercio di Torino, La Grande Vetrina, I Maestri del Gusto e Totem Eventi.