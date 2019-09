Messi: Cena con Ronaldo? Nessun problema

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Cristiano Ronaldo e Leo Messi, durante la serata di gala per la consegna dei premi Uefa, hanno parlato a lungo, fra sorrisi e battute. Si è pure parlato di un invito a cena del portoghese all'argentino. Messi, in un'intervista al quotidiano Sport, oggi ammette che "a cena con Cristiano ci andrei", perché "non ho alcun problema con lui. Ci siamo sempre incontrati alle premiazioni, non ci sono state tante occasioni, visto che non abbiamo mai condiviso lo spogliatoio. Non so se andremo a cena, perché ognuno ha la propria vita ma, se capita, non ci sono problemi". Il Pallone d'Oro? Non mi sento favorito". A proposito del futuro, Messi ha precisato che "nel contratto esiste una clausola di riservatezza" che non "sarò certo io a infrangere". "Non voglio rimanere, perché ho un lungo contratto, ma perché sto bene fisicamente. Barcellona è casa mia, le clausole e i soldi per me non significano niente, la cosa più importante è avere un progetto vincente".