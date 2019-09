Escp Europe cresce, studenti triplicati

(ANSA) - TORINO, 12 SET - Continua a crescere la richiesta di una formazione altamente specializzata che prepari le generazioni del futuro a una carriera in ambito manageriale: in cinque anni è più che triplicato il numero di studenti di Escp Europe, passati da 134 iscritti nel 2015 ai 427 che venerdì 13 settembre inizieranno l'anno accademico 2019-2020. Arrivano da America, Asia e Africa, oltre che da tutta Europa, per perfezionare il percorso di studi i giovani talenti che prenderanno parte al sedicesimo ciclo dei Programmi di Laurea e Master in partenza nel Campus di Torino della Business School, riconosciuta tra le migliori su scala mondiale, con sei sedi integrate in grandi città europee: Berlino, Londra, Madrid, Parigi, Torino e Varsavia.

"La Escp Europe, sin dalla fondazione nel 1819, crede fortemente in una formazione manageriale di impronta pragmatica, sviluppata in stretto contatto sia con le istituzioni, sia con il mondo aziendale e imprenditoriale", spiega Francesco Profumo, presidente di Escp Europe Torino Campus.