Città Torino ad albergatori, più turisti

(ANSA) - TORINO, 12 SET - E' guerra di cifre sulle presenze turistiche a Torino. "I dati ufficiali comunicati dalla Questura relativi agli arrivi e comprensivi anche degli Airbnb, evidenziano al contrario un aumento, nel mese di agosto, del 5,19%", sostiene l'assessore comunale al Turismo, Alberto Sacco, in replica al crollo nelle occupazioni delle camere d'albergo reso noto da Federalberghi.

"Dal 2016 la città ha registrato un incremento del 20% degli arrivi. È possibile che i turisti abbiano privilegiato altri tipi di ospitalità, garantendo ricadute economiche sul territorio", insiste Sacco, che respinge anche le critiche in merito alla scarsa programmazione e all'assenza di eventi.

"Torino sta vivendo un periodo di 'grandi eventi' che attraggono turisti anche fuori confine. Uno degli aspetti importanti della strategia che il mio assessorato ha posto in essere in questi anni è stata ed è la programmazione", aggiunge Sacco, respingendo la critica degli albergatori che invece parlano di scarsa programmazione.