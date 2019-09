Voragine nell'asfalto,bus contro le auto

(ANSA) - TORINO, 11 SET - Incidente stradale questa mattina a Moncalieri, comune alle porte di Torino, in seguito all'esplosione di un tubo dell'acqua che ha aperto un voragine in strada Genova. Per evitare la buca, l'autista di un bus Gtt fuori servizio, che stava andando a prendere alcuni dipendenti per portarli ai capolinea e iniziare i turni, si è schiantato contro alcune macchine parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici Smat, impegnati a ricostruire la dinamica dell'accaduto.