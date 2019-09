Teatro Concordia, 40 appuntamenti

(ANSA) - TORINO, 11 SET - Spazia dal teatro classico alla prosa, ai concerti e agli spettacoli per famiglie e scuole: è il ricco cartellone 2019/2020 del Teatro Concordia di Venaria, che propone nomi come Vanessa Incontrada, Angela Finocchiaro, Ale e Franz, Rocco Papaleo, Elio Germano. "Puntiamo alla qualità, all'innovazione e al coinvolgimento con 40 appuntamenti diversi", commenta il direttore artistico Marco Repetto che sottolinea le collaborazioni con le realtà professionali e i teatri dei comuni vicini, come Fondazione Piemonte dal vivo, Scena Ovest, Flic, Fringe Festival Torino. Nasce anche il format Officina Teatro per ospitare spettacoli di artisti e compagnie emergenti. Al Teatro Concordia arriveranno grandi nomi della musica: Piero Pelù, The Strangers, Blak Flag, Soundtruck Movie, Dodi Battaglia, cover band che proporranno la musica degli Abba e dei Pink Floyd. Per i più giovani Achille Lauro, Massimo Pericolo/Speranza/Barracano, Lazza, Mostro, Willy Peyote. In scena le opere Elisir d'amore e Madama Butterfly.