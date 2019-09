Fabbrica Meraviglie, lunedì Cottarelli

(ANSA) - TORINO, 11 SET - L'economista Carlo Cottarelli terrà una lectio magistrali sugli scenari futuri dell'economia e dell'importanza della formazione dei giovani lunedì 16 ottobre, alle 18,30, in un incontro presso la Casa del Pellegrino di Villanova d'Asti. La serata è organizzata da don Domenico Cravero che illustrerà il progetto della Fabbrica delle Meraviglie, il teatro filosofico e dell'economia civile.

Condurrà l'incontro Lidia Cassetta.

Promossa dall'Associazione Solidarietà Giovanile, la Fabbrica delle Meraviglie nasce nel 2018, quale spazio esperienziale e formativo, con la finalità di comunicare alle persone la bellezza e la meraviglia che ogni vita dovrebbe poter conoscere.

Sono stati proposti corsi di formazione su diversi temi quali la gestione della cosa pubblica e dei beni comuni, l'esperienza del teatro filosofico e dell'economia civile, iniziato nel 2018 con un campus per giovani, organizzato in collaborazione con la Scuola di Economia Civile, il Teatro Stabile di Torino e il regista Gabriele Vacis.