Raduno camion storici per beneficienza

(ANSA) - VERCELLI, 10 SET - Raduno di camion storici e altri mezzi d'epoca a Moncrivello (Vercelli) nel weekend 14-15. 'Motori & Sapori al Trompone' è promosso dall'Associazione 'Quattro Assi Più' fondata dall'industriale piemontese Carlo Marazzato, il più grande collezionista di camion d'epoca in Europa (ne possiede oltre 250), in collaborazione con il C.I.C.S. (Circolo Italiano Camion Storici) e L.A.M. (Lega Antichi Motori).

La kermesse sostiene la raccolta fondi per il miglioramento delle strutture del Santuario della Madonna del Trompone, presso cui ebbe l'inizio a metà '900 l'attività del Beato Luigi Novarese, nato a Casale Monferrato nel 1914, Fondatore dei Silenziosi Operai della Croce.