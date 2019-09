Arte,The Others all'ex ospedale militare

(ANSA) - TORINO, 9 SET - L'ex ospedale militari Riberi, a Torino, ospita durante la settimana dell'arte contemporanea The Others Fair. La manifestazione ideata da Roberto Casiraghi lascia il Maria Adelaide e, grazie alla disponibilità dell'Esercito, cambia prospettiva. Dal 31 ottobre al 3 novembre, agli espositori viene offerto un luogo inedito, che ben si inserisce nella filosofia di The Others: far scoprire e apprezzare luoghi inediti del patrimonio storico del nostro territorio.

A disposizione delle oltre 50 gallerie provenienti da tutta Europa circa 650 metri quadrati, due palazzine liberty un tempo adibite a ospedale e un'ampia area esterna. L'area realizzata a inizio Novecento, ancora in uso all'Esercito, cambia vocazione e si dà dunque all'arte contemporanea.

The Others mantiene così la sua identità di fiera che ricerca le novità, promuove i talenti emergenti, guarda al mondo della creatività a tutto tondo, grazie anche al nuovo curatore, il toscano Lorenzo Bruni.