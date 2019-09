Telegraph promuove festival luci Italia

(ANSA) - TORINO, 6 SET - C'è anche Cuneo illuminata tra i Festival di luci più belli e famosi d'Italia da visitare per il Telegraph. Il giornale londinese ricorda che la manifestazione, nata nel 2015, richiama oggi più di 700mila visitatori - l'ultima edizione si è svolta a luglio - che raggiungono la città per lo spettacolo di luci in movimento e musica che di notte trasforma la città piemontese.

Con Cuneo illuminata, il Telegraph cita anche la Festa della Rificolona di Firenze, il Festival di Piedigrotta di Napoli, la Festa della Madonna Bianca di Porto Venere, Luci d'artista a Torino, la festa delle lucerne di Somma Vesuviana, la festa di Santa Domenica di Scorrano, il Sant'Oronzo Festival di Lecce, l'Alberobello Light Festival, il Natale di Manarola delle Cinque Terre e la Ndrocciata del Molise.

"Siamo lusingati da questa recensione - commenta il sindaco di Cuneo, Federico Borgna - perché sottolinea l'importanza di una manifestazione che nasce per valorizzare il territorio e aprirlo al mercato internazionale".