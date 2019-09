Pragelato, romena è cittadina onoraria

(ANSA) - TORINO, 3 SET - Il comune di Pragelato ha conferito la cittadinanza onoraria a Denisa Zamfira, 25enne di origini romene, "per dare una segnale - spiega il sindaco Giorgio Merlo - di come la buona e giusta integrazione si possano percorrere senza estremismi e senza polemiche che da troppo tempo caratterizzano il tema della immigrazione nel nostro paese.". Denisa, che abita a Pragelato con genitori romeni, ha studiato a lle scuole medie a Fenestrelle e alle superiori a Pinerolo al Porporato, indirizzo sociopsicopedagogico. Ma Denisa ha ottenuto anche una laurea magistrale in Scienze del Corpo e della Mente con 110 e lode, menzione d'onore alla carriera e dignità di stampa, con l'obiettivo di intraprendere il dottorato in Neuroscienze alle Molinette di Torino. "E' una storia di successi accademici, - sottolinea Giorgio Merlo - ma anche di integrazione e di comunità. E tenendo anche conto dei disagi territoriali e sociali che ha dovuto superare nell'intraprendere questo percorso".