Ferì datore di lavoro, arrestato

(ANSA) - VERBANIA, 3 SET - E' finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio il rumeno di 27 anni accusato di aver aveva colpito con una bottiglia rotta il titolare di un ristorante-pizzeria a Verbania ferendolo gravemente alla vena giugulare.

L'episodio, risalente al 24 giugno e avvenuto davanti al locale, sarebbe arrivato nel corso una lite scoppiata per motivi di lavoro.

Il pm Gianluca Periani ha chiesto e ottenuto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, che è stata eseguita dai Carabinieri.