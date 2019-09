Caccia F-35 Aeronautica sorvolano Torino

(ANSA) - TORINO, 3 SET - Una formazione di velivoli dell'aeronautica militare sorvolerà il cielo sopra Torino nell'ambito di un'attività di addestramento. Lo comunica il Comando. La formazione sarà composta da due caccia F-35 - il nuovo velivolo jet di 5a generazione entrato di recente in servizio in Aeronautica militare - e da un velivolo di trasporto C-130J.

Il sorvolo è previsto a partire dalle 10:30.

Il Comando sottolinea che "l'attività, preventivamente coordinata con le autorità competenti, pianificata e condotta in aderenza alle procedure e alle previste normative di sicurezza del volo, verrà svolta nell'ambito di una missione di addestramento e consentirà tra l'altro di realizzare riprese video-fotografiche". "Si tratterà di brevi passaggi - prosegue la nota - che potranno costituire anche un'opportunità per i cittadini di realizzare 'scatti aeronautici' davvero inusuali con il bellissimo sfondo del capoluogo piemontese, e che sarà poi possibile condividere sui social network utilizzando l'hashtag #leVostrefoto".