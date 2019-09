Volantino stagionali,denuncia Coldiretti

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 2 SET - Volantini che lamentano l'indifferenza del comparto agricolo per le precarie condizioni di accoglienza riservate ai migranti stagionali per la raccolta della frutta sono apparsi a Saluzzo (Cuneo) in occasione della Fiera della Meccanica Agricola. I volantini, anonimi, sono stati depositati su alcune vetture in sosta. Coldiretti Cuneo annuncia di avere dato mandato ai propri legali di preparare una denuncia contro ignoti "a tutela delle imprese e dei lavoratori protagonisti della frutticoltura cuneese". "Queste accuse - comunica Coldiretti - sono inaccettabili. Se non fosse in gioco il presente e il futuro di migliaia di imprese e di lavoratori, insieme ad un intero territorio, il volantino non meriterebbe alcuna attenzione".