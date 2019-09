Torino, CaroMensa rompe con le scuole

(ANSA) - TORINO, 2 SET - Il comitato Caro Mensa Torino, creato nel 2013 "contro il declino della refezione comunale e a difesa del diritto costituzionale al pasto da casa" rompe con le scuole che imporranno la mensa. "Fine della collaborazione con le scuole che osteggiano il pasto da casa", scrive il comitato che parla di "mancata collaborazione e prepotenza del sistema".

"Quando ad ottobre 2016 era l'Ufficio Scolastico Regionale ad essere in grande difficoltà, dopo aver perso 15 cause - spiega CaroMensa - noi genitori, attraverso la nostra partecipazione diretta ai lavori dell'Osservatorio per la corretta fruizione del pasto da casa nelle scuole abbiamo dato tutta la nostra disponibilità. Adesso che è arrivato il turno delle famiglie a dover essere rasserenate e aiutate, le varie Amministrazioni, scolastica e comunale, si sono trincerate dietro al silenzio ed hanno cominciato ad assumere i provvedimenti autoritativi con i quali vogliono ricominciare ad imporre un servizio pubblico facoltativo per legge".