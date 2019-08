Ambulanza tampona camion su A4, feriti

(ANSA) - TORINO, 28 AGO - Un'ambulanza è stata coinvolta in un incidente stradale sulla A4, in direzione di Milano, nei pressi dello svincolo di Rondissone. Un mezzo della Croce verde di Torino ha tamponato un autocarro: sul posto sono intervenuti polizia, personale autostradale e 118 oltre a squadre Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià.

Il personale dei Vigili del fuoco ha provveduto ad estrarre i due occupanti della autolettiga affidandoli alle cure dei sanitari per il trasporto all'ospedale di Chivasso. Le loro condizioni non sono gravi.