Macello abusivo nel Cuneese,2 denunciati

(ANSA) - CUNEO, 27 AGO - I Carabinieri Forestali di Saluzzo hanno scoperto un macello islamico abusivo, trovando almeno 35 carcasse di ovini in una cella frigorifera sprovviste del bollo sanitario di macellazione.

"Le condizioni igienico-sanitarie in cui veniva svolta l'attività e i grossolani attrezzi adoperati - ha spiegato il comandante provinciale dei Carabinieri Forestali, tenente colonnello Stefano Gerbaldo - hanno rivelato fin da subito come l'attività fosse svolta con metodi inadeguati e assolutamente precari".

Le persone sorprese nel macello abusivo, un italiano e un magrebino, non hanno mai frequentato gli obbligatori e specifici corsi di formazione e ignoravano presumibilmente le migliori tecniche disponibili e gli accorgimenti per ridurre la sofferenza degli animali. Ai due sono stati contestati i reati di macellazione abusiva e maltrattamento di animali e sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria.

Sono inoltre in fase di definizione sanzioni di natura amministrativa da 10mila a 20 mila euro.