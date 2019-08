'Piper' si schianta al Sempione, 3 morti

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 25 AGO - E' di tre morti il bilancio dell'incidente aereo avvenuto al passo del Sempione, al confine tra Italia e Svizzera dove un aereo tipo "Piper" si è schiantato stamattina. I morti sono il pilota, un altro adulto e un bambino. L'aereo era decollato verso le 9 da un aeroporto del Canton Vaud per raggiungere l'Italia. L'aereo si è schiantato verso le 10,25 al Passo del Sempione, non molto distante dall'ospizio. L'identificazione formale delle vittime è ancora in corso.

Le indagini sono condotte dalla polizia cantonale del Vallese e dal Servizio investigativo di sicurezza svizzero.