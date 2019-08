Incidenti stradali, morto diciottenne

(ANSA) - NOVI LIGURE (ALESSANDRIA), 22 AGO - E' morto ad Alessandria dopo il ricovero in ospedale Alex Zambrano, il giovane di Basaluzzo che lo scorso 9 agosto era rimasto ferito in un incidente stradale lungo la provinciale 185 alla periferia di Casal Cermelli. Avrebbe compiuto 19 anni il prossimo 31 agosto.

Alex era alla guida di un'auto rimasta coinvolta in uno scontro frontale con un'altra vettura.

A Basaluzzo aveva frequentato le scuole medie e in seguito si era iscritto all'istituto tecnico aeronautico 'Antonio Locatelli' di Bergamo. Appassionato di calcio, aveva giocato nell'Atalanta Bergamasca e in alcune formazioni locali, tra cui la juniores provinciale Under 19 della G3 Real Novi.