Cirio, governo PD-M5S sarebbe minoranza

(ANSA) - TORINO, 22 AGO - Un governo Pd-M5s "sarebbe di minoranza nell'opinione pubblica. Credo nell'unica soluzione democratica: andiamo subito al voto, per rispetto della volontà popolare", Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio), a margine di una riunione, a Torino, sulla candidatura alle Universiadi invernali del 2025. "C'è stata un'esperienza che ha portato esito positivo e quindi è giusto che finisca - ha aggiunto Cirio - ma la parola spetta ai cittadini. I governi tecnici son quelli che hanno fatto più danni nel nostro paese.

Il mare è in tempesta, serve un governo scelto dai cittadini e legittimato".

"Il mio timore - ha concluso il governatore del Piemonte - è che dietro ci sia la necessità di mantenere questa legislatura per il desiderio di non abbandonare la poltrona".