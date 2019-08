Fugge all'alt e auto si ribalta, preso

(ANSA) - TORINO, 21 AGO - E' fuggito all'alt della polizia municipale, ha tentato di investire un agente, si è dato alla fuga e ha perso il controllo dell'auto, che si è ribaltata. E' successo stamani a Torino. Il conducente della vettura, un italiano di 48 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha proseguito la corsa a piedi ma è stato raggiunto e arrestato.

L'uomo era al volante di una Fiat Punto che era stata notata da un vigile procedere a forte velocità in corso Vercelli. La vettura si è ribaltata all'incrocio tra corso Regio Parco e Lungo Dora Firenze. Il fuggitivo è stato bloccato dagli agenti del reparto operativo speciale della polizia municipale e, dopo un controllo medico al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco, portato in carcere. La Fiat Punto è risultata rubata.

L'agente che aveva intimato l'alt ha riportato ferite giudicate guaribili in cinque giorni.