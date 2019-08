Donna trovata morta in Vco, forse malore

(ANSA) - CREVOLADOSSOLA (VCO), 21 AGO - E' stato ritrovato la scorsa notte il corpo senza vita di una donna di 77 anni di Crevoladossola (Vco) di cui non si avevano notizie dai ieri. I soccorritori hanno individuato il corpo a poca distanza dalla sua abitazione.

Fino a tarda notte la zona era stata setacciata da decine di uomini del soccorso alpino civile, del Sagf e dai vigili del fuoco. Restano da chiarire le cause del decesso: per il momento non si esclude un malore.