Val Vigezzo sfilata degli spazzacamini

(ANSA) - SANTA MARIA MAGGIORE (VCO), 19 AGO - Un mestiere duro, antico, quello dello spazzacamino, protagonista di un evento unico al mondo che richiama ogni anno migliaia di visitatori, Il 38/o Raduno Internazionale dello Spazzacamino, l'1 settembre a Santa Maria Maggiore (VCO), regala atmosfere che celebrano l'autenticità di un mestiere oggi tutelato, ma nel recente passato legato anche a vicende drammatiche.

Più di mille spazzacamini, con gli attrezzi del mestiere, colorati di fuliggine sui volti e con gli abiti di lavoro tradizionali (neri, tranne per la delegazione olandese, da sempre in divisa bianca), tornano in Val Vigezzo, da dove emigranti, spesso giovanissimi, partirono alla ricerca di fortuna e di lavoro. La sfilata è organizzata dall'Associazione Nazionale Spazzacamini con la collaborazione di Comune e Pro Loco di Santa Maria Maggiore, e il supporto dell'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, del Museo Regionale dell'emigrazione vigezzina nel mondo e del Consiglio Regionale del Piemonte.