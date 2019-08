Tornano temporali,forti a metà settimana

(ANSA) - TORINO, 19 AGO - Temporali in arrivo in Piemonte. I primi - prevede Arpa - nel pomeriggio di oggi, sui settori alpini e sulle zone pianeggianti adiacenti, ma gli episodi di 'maltempo' saranno più marcati nella serata di martedì e soprattutto nella notte tra mercoledì e giovedì.

In tutti i giorni, tuttavia, sono possibili grandinate e scatta il livello di allerta gialla per "fenomeni localizzati" (grandinate, caduta di alberi, fulmini e isolati allagamenti) dalla alta valle di Susa e valli Chisone, Pellice e Po fino al nord del Piemonte, dalle colline torinesi alla pianura settentrionale.