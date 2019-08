La casa-vacanze non c'è più, denunciata

(ANSA) - VERCELLI, 19 AGO - Ha versato una caparra di 500 euro per l'affitto di un appartamento a Varazze (Savona) in cui trascorrere le vacanze ma poco prima di partire si è sentito dire che l'alloggio non era più disponibile. Alla richiesta di riavere indietro la somma ha ottenuto dapprima la promessa di un bonifico, poi più nulla. La vittima del raggiro è un 49enne di Trino (Vercelli) che si è rivolto ai carabinieri del paese.

I militari hanno individuato la presunta autrice della truffa in una 24enne residente in provincia di Como, che è stata denunciata. Con la giovane donna, di cui gli aveva parlato una conoscente mentre cercava una meta per le vacanze, il trinese aveva avuto solo contatti telefonici.