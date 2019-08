Vasto incendio in azienda Arona

(ANSA) - NOVARA, 18 AGO - Dalle 23,30 di ieri sera squadre dei vigili del fuoco sono all'opera ad Arona (Novara) per spegnere il vasto incendio scoppiato in una struttura di un'attività commerciale specializzata in ricambi per veicoli.

L'intervento è proseguito nelle prime ore della mattinata: per precauzione, vista la vicinanza della linea ferroviaria, la circolazione dei treni è stata rallentata.