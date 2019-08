Barca in panne, in salvo 10 turisti

(ANSA) - STRESA (VCO), 16 AGO - Dieci turisti sono stati portati in salvo sul Lago Maggiore: la loro barca era rimasta in panne nei pressi dell'isola Madre. A soccorrerli è stata una unità navale della Guardia costiera con base a Solcio di Lesa (Novara). L'unità da diporto aveva a bordo 10 persone di nazionalità olandese, di cui 6 bambini. Le persone sono stata tutte tratte in salvo e la barca in panne è stata recuperata.